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Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Юрист Спиридонова: чаще всего дачников в России штрафуют за захламление участка
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

На дачных участках чаще всего штрафуют за такие нарушения, как засорение территории мусором и сорняками, несоблюдение противопожарных требований, использование земли не по назначению, а также нарушение тишины. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По словам специалиста, за захламление участка или его зарастание сорной растительностью можно получить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Куда более серьезные санкции предусмотрены за нарушение противопожарных норм — от 5 до 50 тыс. рублей, в зависимости от обстоятельств.

Спиридонова также обратила внимание, что отдельные действия дачников могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Так, выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, или серьезные нарушения пожарной безопасности, приведшие к трагическим последствиям, уже рассматривают в рамках уголовного законодательства.

Ранее в России предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче.

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