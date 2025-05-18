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Россиян предупредили об ужесточении правил медосвидетельствования водителей

РИА: в России могут ужесточить правила медосвидетельствования водителей
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила медосвидетельствования водителей. Об этом сообщил РИА Новости автоэксперт Петр Шкуматов.

Также планируется увеличить интервал между двумя выдохами при экспресс-тесте с 20 до 25 минут. Если результаты совпадают в пределах допустимой погрешности, дело закрывается.

На анализ мочи будут отводить ровно час. По его истечении возможен забор крови. При серьезных ДТП или угрозе жизни врач сможет сразу взять кровь без предварительного теста.

По мнению Шкуматова, нововведения сделают процедуру прозрачнее, снизят количество споров в суде и повысят ответственность водителей. Расширение перечня тестируемых веществ должно отразить реальную ситуацию с наркопотреблением и повысить безопасность на дорогах.

Минздрав до этого опубликовал проект приказа, который вводит обязательное письменное согласие на процедуру — без подписи освидетельствование проводиться не будет.

Ранее в России предложили внедрить для «трезвых водителей» отдельную страховку для управления любыми автомобилями, вне зависимости от полиса их собственников.

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