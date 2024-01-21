В Крыму потребовали у Германии вернуть украденные музейные ценности

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов потребовал у властей Германии вернуть музеям республики ценности, похищенные нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное», — заявил Константинов.

По его словам, реально потребовать возврата экспонатов можно будет после «очередной победы над Западом», поскольку призывы, не подкрепленные силой, западные страны будут игнорировать.

До этого Константинов заявлял, что власти Крыма рассматривают подачу в суд иска о возвращении переданной Украине музейной коллекции скифского золота или компенсации за нее.

Константинов назвал передачу артефактов Украине «частью глобальной, мировой сделки», при которой артефакты, попавшие в Киев, могут исчезнуть бесследно. В качестве примера он привел то, что Украина якобы продает сокровища Киево-Печерской лавры.

Ранее в МИД России назвали передачу Украине скифского золота воровством.