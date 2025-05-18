На центр США обрушился «страшный шторм»

Из-за штормов в центре США несовместимые с жизнью травмы получили 27 человек

В центральной части США из-за торнадо и ураганов как минимум 27 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, от разгула стихии особенно сильно пострадали штаты Миссури, Кентукки и Вирджиния. Мэр Сент-Луиса Кара Спенсер назвала разрушения «душераздирающими» и заявила, что на город обрушился «один из самых страшных штормов» в истории.

Согласно материалу, в Сент-Луисе торнадо сломал шпиль местной христианской церкви. При этом несколько человек оказались в ловушке под завалами.

Непогода в центре и на востоке США началась вечером 16 мая. На штаты Миссури и Кентукки обрушились торнадо. Из-за разгула стихии почти 140 тыс. человек остались без электричества, более 2 тыс. домов могли быть повреждены, а десяткам американцев потребовалась медицинская помощь.

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