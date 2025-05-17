На восток США обрушились торнадо, есть пострадавшие

На штаты Миссури и Кентукки в восточной части США обрушились торнадо, при которых пострадали десятки человек. Об этом сообщает NBC.

Как передает телеканал, непогода началась накануне вечером. По последним данным, из-за разгула стихии почти 140 тыс. человек остались без электричества, более 2 тыс. домов могли быть повреждены, а десяткам американцев потребовалась медицинская помощь. При этом по меньшей мере 16 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Власти заявили, что поисково-спасательные операции продолжаются, а последствия штормов можно будет оценить, когда погода наладится.

В середине марта на штат Миссисипи обрушились торнадо. Семье Эмануэль, живущей в сельской местности, пришлось на время покинуть свой дом в Кокомо. По возвращении они обнаружили, что две сосны упали на крышу дома их черепахи на заднем дворе, а сама Миртл пропала. Несколько недель спустя сосед нашел их раненую черепаху. 4 апреля она оказалась в местном центре по спасению черепах, где ей оказали необходимую помощь. Сейчас семья выхаживает питомца и надеется, что он полностью восстановится.

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