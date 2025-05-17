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Собака на глазах у хозяев укусила ребенка за лицо в краснодарском магазине

Нападение собаки на ребенка попало на видео в Краснодаре

В Краснодаре собака укусила ребенка, а ее хозяин покинул место происшествия. Об этом сообщает полиция Кубани.

Инцидент произошел в магазине на улице Бочарникова, куда пара зашла с собакой крупной породы.

Их пес был на поводке, но без намордника, и набросился на ребенка, который оказался поблизости. Хозяева животного никак не отреагировали на происшествие и просто покинули торговый зал.

Семилетний мальчик серьезно не пострадал, но ему предстоит пройти курс вакцинации от бешенства. Мать жертвы обратилась в полицию, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области собака напала на девочку на велосипеде, пока хозяйка наблюдала.

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