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ИИ поможет провести «Ночь в музее» в Москве

Нейросеть Сбера поможет москвичам выбрать мероприятие во время «Ночи в музее»
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Департамент культуры города Москвы

Технологии искусственного интеллекта Сбера GigaChat и Kandinsky помогут создать концепцию акции «Ночь в музее», которая пройдет в Москве в ночь с 17 по 18 мая, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в рамках акции пройдут более 600 мероприятий на 170 площадках Москвы. Kandinsky помог разработать маскота акции, которым стал Совенок.

Также GigaChat будет рекомендовать выбор музея с учетом предпочтений посетителей. Кроме, того нейросеть выступила соавтором аудиогидов к акции.

В Музее Москвы оборудуют поп-ап зону от Сбера, в которой желающие смогут распечатать свою фотографию в стиле знаменитых художников и создать флипбук из фотографий.

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