ИИ поможет провести «Ночь в музее» в Москве

Нейросеть Сбера поможет москвичам выбрать мероприятие во время «Ночи в музее»

Технологии искусственного интеллекта Сбера GigaChat и Kandinsky помогут создать концепцию акции «Ночь в музее», которая пройдет в Москве в ночь с 17 по 18 мая, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в рамках акции пройдут более 600 мероприятий на 170 площадках Москвы. Kandinsky помог разработать маскота акции, которым стал Совенок.

Также GigaChat будет рекомендовать выбор музея с учетом предпочтений посетителей. Кроме, того нейросеть выступила соавтором аудиогидов к акции.

В Музее Москвы оборудуют поп-ап зону от Сбера, в которой желающие смогут распечатать свою фотографию в стиле знаменитых художников и создать флипбук из фотографий.