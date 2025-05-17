ИИ поможет провести «Ночь в музее» в Москве

Технологии искусственного интеллекта Сбера GigaChat и Kandinsky помогут создать концепцию акции «Ночь в музее», которая пройдет в Москве в ночь с 17 по 18 мая, сообщает пресс-служба Сбера.
Всего в рамках акции пройдут более 600 мероприятий на 170 площадках Москвы. Kandinsky помог разработать маскота акции, которым стал Совенок.
Также GigaChat будет рекомендовать выбор музея с учетом предпочтений посетителей. Кроме, того нейросеть выступила соавтором аудиогидов к акции.
В Музее Москвы оборудуют поп-ап зону от Сбера, в которой желающие смогут распечатать свою фотографию в стиле знаменитых художников и создать флипбук из фотографий.