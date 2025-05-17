Мигрант избил и ограбил 62-летнюю пенсионерку на улице в Петербурге

В Петербурге задержали мигранта, который избил и ограбил пенсионерку

В Невском районе Петербурга иностранец напал на пожилую женщину, избил ее и украл сумку с деньгами и личными вещами. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в начале мая, с проспекта Большевиков в больницу с многочисленными травмами была доставлена 62-летняя пенсионерка. Избитая женщина рассказала полицейским, что во дворе дома на нее напал неизвестный.

Злоумышленник избил петербурженку, выхватил у нее сумку с личными вещами, деньгами и телефоном и скрылся. Спустя шесть дней правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 24-летний мигрант.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки. Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Чите пенсионерка помогла лежавшему на земле мужчине и осталась без телефона.