На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант избил и ограбил 62-летнюю пенсионерку на улице в Петербурге

В Петербурге задержали мигранта, который избил и ограбил пенсионерку
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Невском районе Петербурга иностранец напал на пожилую женщину, избил ее и украл сумку с деньгами и личными вещами. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в начале мая, с проспекта Большевиков в больницу с многочисленными травмами была доставлена 62-летняя пенсионерка. Избитая женщина рассказала полицейским, что во дворе дома на нее напал неизвестный.

Злоумышленник избил петербурженку, выхватил у нее сумку с личными вещами, деньгами и телефоном и скрылся. Спустя шесть дней правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 24-летний мигрант.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки. Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Чите пенсионерка помогла лежавшему на земле мужчине и осталась без телефона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами