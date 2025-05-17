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В Красноярском крае запуганный подросток отдал мошенникам все деньги бабушки

В Красноярском крае подросток отдал мошенникам сбережения бабушки
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Подросток из Красноярского края поверил в сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и перевел мошенникам 830 тысяч рублей бабушкиных накоплений. Об этом сообщает краевая прокуратура.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Солонцы. Женщина сообщила, что осталась без накоплений. Выяснилось, что к преступлению оказался невольно причастен внук женщины.

Аферисты запугали подростка, уголовным делом за перевод средств в недружественную страну. Действуя по указаниям злоумышленников, юноша ночью приехал к одному из банкоматов, оформил кредит на имя бабушки, снял ее накопления и перевел деньги на указанные счета. Общий ущерб составил 830 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник едва не отдал сбережения семьи из-за знакомства в чате. 12-летний мальчик решил найти себе возлюбленную, для этого он зашел в один из каналов и обнаружил там понравившуюся анкету. В переписке «Ксения» попросила школьника отправить ей геоданные, что он и сделал. Затем мальчику позвонил «капитан Волков» и обвинил ребенка в том, что тот якобы передал геоданные иностранным спецслужбам и за это его родителей могут посадить. Чтобы избежать ответственности, мальчик следовал инструкциям мошенников. Он вынес из дома сейф и попытался вскрыть его в заброшенном здании.

Ранее барнаульская школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать.

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