Пьяный мужчина с ножами гонялся за детьми в Сургуте

В Сургуте задержали мужчину, который бегал за детьми с ножами

В Югре мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бегал за детьми во дворе жилого дома, злоумышленник был вооружен двумя ножами. Об этом сообщает «Муксун.фм».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Комсомольская. На детскую площадку пришел неизвестный, вооруженный ножами. Мужчина стал размахивать ими и пытался догнать игравших детей.

«Он был либо пьян, либо под наркотическим опьянением. Причем непонятно, откуда он появился, говорят, он приехал на мотоцикле», — рассказал один из местных жителей.

Очевидцы вызвали полицию, прибывший наряд задержал дебошира. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестный пытался похитить ребенка с остановки. С заявлением в правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что 29 апреля его 10-летняя дочь вышла из автобуса на остановке и подверглась домогательствам со стороны незнакомца. Мужчина сначала не давал ребенку выйти из транспорта, а затем попытался увести за собой. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге пьяный мужчина с топором гонялся за детьми.