В Узбекистане трое рабочих пытались украсть с завода золото на миллионы рублей

Рабочие гидрометаллургического завода №3 в городе Навои в Узбекистане попытались украсть двухкилограммовый полуфабрикат, содержавший более 1,5 кг чистого золота. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана в Telegram-канале.

По данным ведомства, двое мастеров и один служащий цеха вступили в сговор ради незаконного обогащения. Они спрятали крупный полуфабрикат с золотом в одной из вентиляционных труб на территории предприятия, планируя украсть его позже. Однако сотрудники правоохранительных органов, проведя оперативно-розыскные мероприятия, узнали о планах работников завода и предотвратили их действия.

«Установлено, что в данном полуфабрикате содержится в общей сложности 1 кг 523 грамма чистого золота, а его стоимость составляет 2 млрд 102 млн сумов (около $162,9 тыс. или около 13,05 млн рублей. — «Газета.Ru»)», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и краже.

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