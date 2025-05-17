В РФ разработали новую тест-систему для определения вируса гриппа птиц

Сотрудники Роспотребнадзора разработали новую систему тестирования для определения вируса птичьего гриппа на все генотипы. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

«Чтобы как можно быстрее выявить [птичий грипп], мы работаем над тем, чтобы у нас были тесты. Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, но учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав», — заявила она.

По словам главы ведомства, постоянно появляются публикации о том, что вирус стал заразным для человека и изменил свои патогенные свойства. Попова добавила, что для этого был разработан тест для всех генотипов. По ее словам, новая тест-система будет учитывать все мутации и исключать возможность ошибки при диагностике.

В публикации говорится, что Россия сотрудничает с 30 странами и предоставляет свои разработки для использования дружественным государствам, среди которых Гвинея, Уганда и Бурунди.

До этого ученые из Университета Небраски-Линкольна создали препарат под названием Epigraph, способный обеспечить многолетнюю защиту от вирусов гриппа у свиней, людей и птиц.

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.