На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ разработали новую тест-систему для определения вируса гриппа птиц

Глава Роспотребнадзора: разработана тест-система для определения вируса гриппа птиц
close
Shutterstock

Сотрудники Роспотребнадзора разработали новую систему тестирования для определения вируса птичьего гриппа на все генотипы. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

«Чтобы как можно быстрее выявить [птичий грипп], мы работаем над тем, чтобы у нас были тесты. Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, но учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав», — заявила она.

По словам главы ведомства, постоянно появляются публикации о том, что вирус стал заразным для человека и изменил свои патогенные свойства. Попова добавила, что для этого был разработан тест для всех генотипов. По ее словам, новая тест-система будет учитывать все мутации и исключать возможность ошибки при диагностике.

В публикации говорится, что Россия сотрудничает с 30 странами и предоставляет свои разработки для использования дружественным государствам, среди которых Гвинея, Уганда и Бурунди.

До этого ученые из Университета Небраски-Линкольна создали препарат под названием Epigraph, способный обеспечить многолетнюю защиту от вирусов гриппа у свиней, людей и птиц.

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами