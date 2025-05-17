Стало известно о крупном долге российского стримера Бустера перед налоговой

Известный российский стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ около 4,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, 28-летний блогер является учредителем четырех компаний — «УК Рейв», «Чен вкусно», «Ппенгеймер» и «Лунаси». Общая выручка этих фирм составляет примерно 96,6 млн рублей в год.

«Должником перед налоговой может быть последняя компания», — говорится в материале.

Как пишет Telegram-канал SHOT, несколько месяцев назад Бустер приобрел спорткар Ferrari SF90 Spider стоимостью 55 млн рублей. В 2024 году у стримера появилась своя квартира в Москве, которую он купил за 105 млн рублей. Более того, в том же году он подарил своим матери и бабушке автомобили BMW X3 и Lamborghini соответственно. В 2023 году блогер стал владельцем машин Audi R8 за 16 млн рублей и Mercedes-AMG G за 28 млн рублей.

Авторы публикации подчеркнули, что недвижимость и автомобили были оформлены не на самого Бустера, а на других людей. Кто именно является формальным владельцем квартиры и машин, неизвестно.

Ранее у бывшей солистки российской группы SEREBRO обнаружили почти двухмиллионный долг перед налоговой.