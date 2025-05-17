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Пьяный мужчина облил бензином и поджег бабушку и ее пятилетнюю внучку

В Новосибирской области мужчина пытался сжечь женщину и ребенка
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СУ СК России по Новосибирской области

В Купино Новосибирской области пьяный мужчина пытался заживо сжечь женщину и ее пятилетнюю внучку. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 15 мая. Пьяный 29-летний подозреваемый на почве личной неприязни облил бензином и пытался поджечь 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку.

Горючая жидкость вспыхнула, огонь мгновенного охватил комнаты дома, в котором находились потерпевшие. Пенсионерке вместе с девочкой удалось выбраться из задымленного помещения. Подозреваемый в поджоге задержан, возбуждено уголовное дело о покушении, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию.

Ранее россиянин обиделся на соседа и сжег его дом из ракетницы.

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