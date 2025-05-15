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Семью выгнали из самолета из-за загадочной сыпи у ребенка

В Шанхае авиакомпания не пустила семью на рейс из-за сыпи у маленького ребенка
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Shutterstock

В Шанхае семью не пустили на рейс British Airways из-за странной сыпи у ребенка, сообщает портал PYOK.

По словам Артура, отца ребенка, сотрудники авиакомпании отказались пустить его с женой и сыном Джозефом на рейс без предварительного осмотра врачом. Мужчина пытался убедить их, что Джозеф здоров, но признал, что его могли укусить постельные клопы или комары в отеле, где семья остановилась в ночь перед полетом.

«Это были всего лишь опухшие укусы. На стойке регистрации они задали кучу вопросов, увидев укусы, и мы рассказали им о его легкой аллергии на арахис», — сказал Артур.

Позже врач признал, что сыпью, ставшей причиной отказа в перелете, были лишь укусы насекомого и ее можно было вылечить антигистаминными препаратами. Однако British Airways не стали пересматривать решение.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности и благополучию наших клиентов и делаем все возможное, чтобы поддержать их, когда возникают такие проблемы», — заявили в авиакомпании.

Сейчас семья требует возврата £3000, потраченных на несостоявшийся перелет с British Airways. Авиакомпания предлагала перебронировать клиентам билеты на следующий доступный рейс, но супруги были вынуждены купить новые билеты у другой авиакомпании в тот же день, чтобы не пропустить семейное торжество.

Ранее житель Дагестана опоздал на рейс из Сургута в Махачкалу и попытался догнать взлетающий самолет.

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