На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпионаты по профессиональному мастерству объединят 350 тыс. участников

Для участников СВО впервые пройдет чемпионат по профессиональному мастерству
close
Shutterstock

Чемпионаты по профессиональному мастерству для школьников, студентов СПО и молодых специалистов становятся основой для развития рынка кадров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на заседании организационного комитета по проведению пяти подобных мероприятий.

Он отметил пристальное внимание к чемпионатам со стороны государства. «Например, с победителями встречался президент Владимир Путин», — сказал Орешкин.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что пять чемпионатов объединят 350 тысяч профессионалов страны.

«Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который с этого года реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», обеспечивается подготовка кадров нового поколения в тесной связке с предприятиями ключевых секторов экономики», — сказал он.

По его словам, такие чемпионаты являются инструментом кооперации образования и бизнеса.

«Они направлены на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, что является одной из национальных целей развития нашей страны, поставленных президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

Вице-премьер поблагодарил Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за активный вклад в развитие движения «Абилимпикс». По поручению президента в рамках чемпионатов «Абилимпикс» впервые пройдет чемпионат по профессиональному мастерству для участников СВО с инвалидностью.

Также Чернышенко поручил оказывать содействие в прохождении практик студентов, трудоустройстве выпускников, а также продумать поощрение для компаний-партнеров. Особое внимание будет уделено расширению регионального участия, включая воссоединенные регионы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что правительство утвердило концепцию наставничества.

«Нам важно, чтобы тема наставничества была максимально отражена в мероприятиях всех чемпионатов. Ключевое направление – работа с призерами и победителями. Чемпионаты помогают нам выявлять наших будущих высококвалифицированных специалистов», – отметил он.

Финал чемпионата «Профессионалы» в 2025 году состоится в трех городах: в мае мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде, в августе финал примет Калуга, а в декабре – Санкт-Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами