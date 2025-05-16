Чемпионаты по профессиональному мастерству объединят 350 тыс. участников

Чемпионаты по профессиональному мастерству для школьников, студентов СПО и молодых специалистов становятся основой для развития рынка кадров. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на заседании организационного комитета по проведению пяти подобных мероприятий.

Он отметил пристальное внимание к чемпионатам со стороны государства. «Например, с победителями встречался президент Владимир Путин», — сказал Орешкин.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что пять чемпионатов объединят 350 тысяч профессионалов страны.

«Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который с этого года реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», обеспечивается подготовка кадров нового поколения в тесной связке с предприятиями ключевых секторов экономики», — сказал он.

По его словам, такие чемпионаты являются инструментом кооперации образования и бизнеса.

«Они направлены на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, что является одной из национальных целей развития нашей страны, поставленных президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

Вице-премьер поблагодарил Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за активный вклад в развитие движения «Абилимпикс». По поручению президента в рамках чемпионатов «Абилимпикс» впервые пройдет чемпионат по профессиональному мастерству для участников СВО с инвалидностью.

Также Чернышенко поручил оказывать содействие в прохождении практик студентов, трудоустройстве выпускников, а также продумать поощрение для компаний-партнеров. Особое внимание будет уделено расширению регионального участия, включая воссоединенные регионы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что правительство утвердило концепцию наставничества.

«Нам важно, чтобы тема наставничества была максимально отражена в мероприятиях всех чемпионатов. Ключевое направление – работа с призерами и победителями. Чемпионаты помогают нам выявлять наших будущих высококвалифицированных специалистов», – отметил он.

Финал чемпионата «Профессионалы» в 2025 году состоится в трех городах: в мае мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде, в августе финал примет Калуга, а в декабре – Санкт-Петербург.