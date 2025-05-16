Вопросы помощи участникам СВО и их семьям обсудили в Калининграде

Долг каждого из нас — обеспечивать пристальное внимание вопросам взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг, заявил на встрече с участниками СВО и членами их семей первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщается на официальном сайте Калининградской области.

Обсуждались вопросы реабилитации и адаптации ветеранов СВО и их семей, поддержка детей и вдов погибших, трудоустройство, образование и участие в региональной программе «Герои 39» в рамках президентской инициативы «Время героев».

«В регионе действует комплекс мер поддержки, включая трудоустройство, переобучение, психологическую помощь и медицинскую реабилитацию», — заявил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Нам важно понять, какие вопросы потребуют решения на федеральном уровне», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который также присутствовал на встрече.

Участник СВО Даниил Гуров рассказал о сложностях, возникших при переводе в Балтийский федеральный университет с изменением специальности.

Также обсуждалась психологическая помощь детям с ПТСР. Мантуров поручил Минпросвещения и Минздраву обучить школьных психологов и привлечь специалистов МЧС.