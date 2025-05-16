На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вопросы помощи участникам СВО и их семьям обсудили в Калининграде

Мантуров поручил заняться проблемами детей с ПТСР
close
Ассоциация ветеранов СВО

Долг каждого из нас — обеспечивать пристальное внимание вопросам взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг, заявил на встрече с участниками СВО и членами их семей первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщается на официальном сайте Калининградской области.

Обсуждались вопросы реабилитации и адаптации ветеранов СВО и их семей, поддержка детей и вдов погибших, трудоустройство, образование и участие в региональной программе «Герои 39» в рамках президентской инициативы «Время героев».

«В регионе действует комплекс мер поддержки, включая трудоустройство, переобучение, психологическую помощь и медицинскую реабилитацию», — заявил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Нам важно понять, какие вопросы потребуют решения на федеральном уровне», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который также присутствовал на встрече.

Участник СВО Даниил Гуров рассказал о сложностях, возникших при переводе в Балтийский федеральный университет с изменением специальности.

Также обсуждалась психологическая помощь детям с ПТСР. Мантуров поручил Минпросвещения и Минздраву обучить школьных психологов и привлечь специалистов МЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами