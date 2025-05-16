В Узбекистане утвердили стратегию борьбы с детским раком

В Узбекистане приняли Национальную стратегию по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы

Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком на 2025–2030 годы, соответствующую стратегии «Узбекистан 2030», Глобальной инициативе по детскому раку (GICC) и Целям устойчивого развития (ЦУР).

Документ разработан при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международного медицинского университета Вены и других организаций, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Стратегия нацелена на модернизацию здравоохранения, укрепление инфраструктуры и кадров, внедрение ранней диагностики, цифровизацию онкологических услуг и психосоциальную поддержку семей. Цель — достичь к 2030 году 60%-го уровня выживаемости и снизить смертность в 2,5 раза. «Детский рак больше не является борьбой, с которой семьи сталкиваются в одиночку, – это национальный приоритет», — подчеркнул министр здравоохранения Асилбек Худаяров.

15 мая представители министерств, ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, ФАО, ЮНОПС, а также эксперты и общественные организации обсудили реализацию стратегии.

Глава представительства ВОЗ в Узбекистане Ашина Халакдина отметила, что эта стратегия поможет расширить доступ к качественной помощи детям с заболеваниями раком на основе реальных данных, собранных в стране.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Рехина Мария Кастижио добавила, что стратегия снизит экономическую нагрузку на семьи и здравоохранение.

Узбекистан уже обеспечивает бесплатными препаратами детей в 16 медучреждениях благодаря участию в глобальных программах ВОЗ. Стратегия станет основой для дальнейшего прогресса в борьбе с детским раком.