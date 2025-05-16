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После посещения контактной фермы с животными 81 человек заразился паразитом

В Уэльсе 81 человек заразился паразитом после посещения фермы с животными
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Cowbridge Farm / Car Boot Sale/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Уэльсе 81 человек заразился паразитом после посещения контактной фермы с животными, пишет The Sun.

Число заболевших криптоспоридиозом, паразитарным заболеванием, передающимся от животных к людям, после посещения контактной фермы Marlborough Grange в Уэльсе выросло до 81. Об этом сообщили представители Министерства общественного здравоохранения.

Из всех пострадавших шестнадцать были госпитализированы, включая четырехлетнего ребенка. У всех пациентов подтверждено заражение криптоспоридиями — высокоинфекционным паразитом, вызывающим сильную диарею и другие желудочно-кишечные расстройства.

Среди заболевших — восьмилетняя Альба Доббинсон, которая вместе с матерью Вичи посетила ферму 17 апреля и участвовала в кормлении ягнят. После этого у девочки начались тошнота и диарея, из-за которых она не могла ходить в школу и общаться со сверстниками.

Другой родитель, Гарет Карпентер, сообщил, что его сына Майкла госпитализировали с тяжелым состоянием, предположительно связанным с заражением на ферме. По его словам, ранее ребенок никогда не был так болен.

Ферма Marlborough Grange добровольно приостановила все мероприятия с непосредственным контактом с животными для содействия расследованию.

Ранее в США на видео попал гибрид осла и зебры, сбежавший с фермы.

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