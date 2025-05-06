В Башкирии пьяная пассажирка угнала такси

В Стерлитамаке нетрезвая пассажирка оставила водителя такси без машины и была задержана. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 21-летний сотрудник службы такси. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль. Выяснилось, что таксист вез нетрезвую пассажирку, остановился около кафе, оставил ключи в замке зажигания и отлучился на несколько минут.

Вернувшись, он обнаружил, что автомобиля и пассажирки нет. Сотрудники отдельного спецбатальона ДПС разыскали автомобиль в СНТ «Питомник» в частном секторе вместе с угонщицей. За рулем оказалась 21-летняя девушка в нетрезвом состоянии, не имеющая прав на управление транспортным средством. Возбуждено уголовное дело об угоне, злоумышленница арестована на 10 суток. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области пассажир напал на таксистку и угнал у нее машину. 49-летняя местная жительница таксовала в темное время суток. Один из пассажиров предложил ей 5 тысяч рублей при условии, что та будет всю ночь катать его по городу, — женщина согласилась. Ближе к утру пассажир напал на нее и, угрожая ножом, заставил покинуть автомобиль. Он сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Таксистка осталась на остановке. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в тот же день, им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

Ранее преступник угнал машину, не заметив в салоне двухлетнего ребенка.