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Петербуржец вернулся с прогулки и обнаружил в своем унитазе летучую мышь

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина нашел в своем унитазе летучую мышь
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Depositphotos

В Петербурге мужчина вернулся домой с прогулки и обнаружил в своем унитазе живую летучую мышь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 15 мая в многоэтажном доме на Петровском острове. Вернувшись домой, мужчина обнаружил в унитазе небольшую летучую мышь, которая выглядывала из воды и была размером чуть больше спичечного коробка. Ему удалось аккуратно извлечь рукокрылое с помощью перчатки и полотенца, после чего он оставил его на подоконнике. К утру мышь улетела.

Как пояснили в ТСЖ «Петровский Квартал на воде», это первый подобный случай. Специалисты предположили, что летучая мышь могла проникнуть через вентиляционную фановую трубу, выходящую на кровлю. После инцидента начата проверка защитных колпаков на вентиляционных выходах.

Ранее в Москве хозяева квартиры нашли дома редкую летучую мышь.

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