Хозяева московской квартиры нашли в комнате необычного гостя и вызвали спасателей

В Москве хозяева квартиры на Ленинском проспекте обнаружили в своей квартире незваную гостью — редкую летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«Сняли со шторы самку двухцветного кожана. Выпустили гостью на улицу, так как температура за окном была +13 градусов», — поделились сотрудники объединения.

Спасатели обратили внимание, что видео было сделано в день, когда на улице было тепло. На текущей неделе — с 5 по 11 мая — спасенных летучих мышей выпускать на улицу нельзя из-за низких для них температур. В «СпасРезерве» отметили, что животных стоит передавать в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, предварительно связавшись с его работниками.

Ранее в Москве женщина обнаружила у себя на балконе сонную летучую мышь.