Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хозяева московской квартиры нашли в комнате необычного гостя и вызвали спасателей

В Москве хозяева квартиры нашли дома редкую летучую мышь

В Москве хозяева квартиры на Ленинском проспекте обнаружили в своей квартире незваную гостью — редкую летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«Сняли со шторы самку двухцветного кожана. Выпустили гостью на улицу, так как температура за окном была +13 градусов», — поделились сотрудники объединения.

Спасатели обратили внимание, что видео было сделано в день, когда на улице было тепло. На текущей неделе — с 5 по 11 мая — спасенных летучих мышей выпускать на улицу нельзя из-за низких для них температур. В «СпасРезерве» отметили, что животных стоит передавать в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, предварительно связавшись с его работниками.

Ранее в Москве женщина обнаружила у себя на балконе сонную летучую мышь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами