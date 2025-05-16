В Москве в первом квартале 2025 года собрали сотни тысяч тонн вторсырья

Почти 440 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2025 года

Около 440 тыс. тонн вторсырья было собрано в Москве в первом квартале текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора. Участие в ней остается добровольным, при этом достигнутые в рамках программы показатели свидетельствуют о ее эффективности и востребованности среди граждан.

«Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 млн тонн, за первый квартал этого года собрали уже почти 440 тыс. тонн», — подчеркнул чиновник.

Бирюков отметил, что во дворах жилых домов и рядом с объектами социальной инфраструктуры были установлены брендированные контейнеры для раздельного сбора мусора. В баки с синей маркировкой жители Москвы могут складывать макулатуру, пластик, металл и стекло. В баки с серой маркировкой — остальные отходы.

Как сказал заместитель мэра, власти стремились сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для людей. Именно по этой причине они внедрили двухконтейнерную систему, отказавшись от более сложных вариантов.

«Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией», — добавил специалист.

Он уточнил, что вторсырье отвозят на специальные сортировочные предприятия. Здесь его разделяют на десятки компонентов, после чего отправляют на переработку.

Ранее в правительстве РФ решили простимулировать использование вторсырья в производстве упаковок.