На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве в первом квартале 2025 года собрали сотни тысяч тонн вторсырья

Почти 440 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве за первый квартал 2025 года
close
Shutterstock

Около 440 тыс. тонн вторсырья было собрано в Москве в первом квартале текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, в городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора. Участие в ней остается добровольным, при этом достигнутые в рамках программы показатели свидетельствуют о ее эффективности и востребованности среди граждан.

«Количество собранного вторсырья постоянно растет, только в 2024 году при сортировке было выделено и направлено на переработку свыше 1,6 млн тонн, за первый квартал этого года собрали уже почти 440 тыс. тонн», — подчеркнул чиновник.

Бирюков отметил, что во дворах жилых домов и рядом с объектами социальной инфраструктуры были установлены брендированные контейнеры для раздельного сбора мусора. В баки с синей маркировкой жители Москвы могут складывать макулатуру, пластик, металл и стекло. В баки с серой маркировкой — остальные отходы.

Как сказал заместитель мэра, власти стремились сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным для людей. Именно по этой причине они внедрили двухконтейнерную систему, отказавшись от более сложных вариантов.

«Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тыс. мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией», — добавил специалист.

Он уточнил, что вторсырье отвозят на специальные сортировочные предприятия. Здесь его разделяют на десятки компонентов, после чего отправляют на переработку.

Ранее в правительстве РФ решили простимулировать использование вторсырья в производстве упаковок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами