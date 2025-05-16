Банда японцев выдавала узбеков за соотечественников и устраивала курьерами, забирая деньги

Банда японцев выдавала узбеков за соотечественников и устраивала их на работу курьерами, забирая выручку себе, пишет The Mainichi.

Столичное полицейское управление в Токио сообщило о задержании четырех человек, обвиняемых в организации масштабной мошеннической схемы с использованием иностранных работников в сфере доставки еды.

По данным полиции, подозреваемые наняли более 150 граждан Узбекистана и Вьетнама, в том числе лиц с краткосрочными визами, которые официально не имели права на работу, для трудовой деятельности в качестве курьеров службы доставки. При этом часть их заработной платы удерживалась в виде комиссионных.

Таким образом с 2022 года организаторы схемы смогли незаконно заработать около $400 тысяч. Мошенничество было раскрыто, когда один из курьеров попал в ДТП во время выполнения доставки на мопеде. Во время расследования инцидента полиция выяснила, что он входил в приложение доставки под учетной записью, зарегистрированной на другого человека — гражданина Японии.

Как сообщается, все четверо задержанных признали факт совершения противоправных действий. В полиции добавили, что расследование дела продолжается.

Ранее в Японии арестовали женщину, которая отрезала безымянный палец на руке бойфренда, чтобы он не женился на другой.