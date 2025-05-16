В Москве задержали развратившего школьницу мужчину

В Москве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел на юго-востоке города, около жилого дома по улице Энергетической. Как рассказала 13-летняя девочка, неизвестный совершил в отношении нее развратные действия, после чего скрылся. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

«В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников в короткий срок фигурант установлен и задержан», — уточнили в ведомстве.

С фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в Татарстане пенсионер развращал школьниц и надругался над девочкой.