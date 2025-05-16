В Шотландии школьник перелез через забор, украл щенка из клетки и попал на видео, пишет Daily Mail.

Украденный щенок принадлежит Джордану Массону, владельцу питомника Tundra Retrievers. На момент инцидента он находился всего в 10 метрах от загона — в собственном доме. По его словам, он «не мог поверить» своим глазам, когда посмотрел запись с камеры наблюдения.

На кадрах видно, как мальчик перелазит через забор и проникает в огражденный участок, где содержится помёт щенков породы золотистый ретривер. Затем он берёт одного из питомцев и передаёт его девочке по другую сторону забора.

К счастью, местный житель заметил подозрительное поведение детей и задержал их, потребовав вернуть животное. Щенок был возвращен невредимым, но без ошейника.

«Вы думаете, что ваши питомцы в безопасности. А потом такое происходит за считанные минуты, пока ты отвернулся», — говорит Джордан.

По его словам, несмотря на возраст правонарушителей, они «явно понимали, что делают». Массон решил не сообщать об инциденте в полицию, но надеется, что опубликованное видео послужит предупреждением для других владельцев животных. Он также отметил, что все девять щенков в ближайшие выходные должны отправиться в новые дома.

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