Мужчина украл у прохожей собаку и едва не удушил женщину поводком

В Германии мужчина украл собаку женщины и едва не расправился с ней самой, пишет Bild.

Утром 8 мая жительница Глинды вышла на прогулку со своим питомцем. Она шла по улице, когда неизвестный мужчина внезапно преградил ей путь. Он вырвал поводок из ее рук и попытался скрыться.

56-летняя немка не растерялась и побежала за грабителем, громко требуя вернуть ей собаку. Женщине удалось догнать злоумышленника, но тот принялся душить ее поводком.

Нападавший повалил жертву на землю и уже придавил ее коленом, когда в происходящее вмешался прохожий. Он помог пострадавшей освободиться от хватки и с помощью другого свидетеля удерживал преступника до приезда полиции. В результате женщина получила поверхностные травмы и ушибы.

Задержанный оказался уроженцем Ирана, у которого имеются признаки психического расстройства. Сейчас он находится под следствием по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Судья отправил подозреваемого в психбольницу для дальнейшего обследования.

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