На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы Сибирского управления Ростехнадзора арестовали в Кемерово

Замглавы Сибирского управления Ростехнадзора Бродт арестован по делу о взятке
close
Shutterstock

Центральный районный суд Кемерово до 12 июля арестовал замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил заключить под стражу Бродта Виктора Анатольевича на 1 месяц 28 суток», – сказал судья.

Утверждается, что Бродт частично признал вину.

В среду СУСК по Кемеровской области сообщало, что Бродт подозревается во взяточничестве. Его задержали на территории Алтайского края и доставили в Кемерово, где следователями ему было предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в декабре прошлого года фигурант в Кемерово получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тыс. руб. за ранее совершенное преднамеренное выявление во время проверки готовности к отопительному сезону котельных, находящихся в Бийском районе Алтайского края, нарушений требований безопасности. С целью устранения этих нарушений МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» заключило договоры на выполнение соответствующих работ с представляемой взяткодателем организацией.

Ранее в Челябинске экс-главу отдела ГАИ и бизнесмена заподозрили в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами