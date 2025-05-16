Замглавы Сибирского управления Ростехнадзора арестовали в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово до 12 июля арестовал замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил заключить под стражу Бродта Виктора Анатольевича на 1 месяц 28 суток», – сказал судья.

Утверждается, что Бродт частично признал вину.

В среду СУСК по Кемеровской области сообщало, что Бродт подозревается во взяточничестве. Его задержали на территории Алтайского края и доставили в Кемерово, где следователями ему было предъявлено обвинение в получении взятки.

По данным следствия, в декабре прошлого года фигурант в Кемерово получил от руководителя центра промышленной безопасности взятку в размере 400 тыс. руб. за ранее совершенное преднамеренное выявление во время проверки готовности к отопительному сезону котельных, находящихся в Бийском районе Алтайского края, нарушений требований безопасности. С целью устранения этих нарушений МКУ «Управление по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, газификации и транспорту» заключило договоры на выполнение соответствующих работ с представляемой взяткодателем организацией.

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