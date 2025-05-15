Пьяный юноша украл 15 красных роз ради того, чтобы порадовать девушку

В Воронеже 18-летний юноша украл 15 красных роз, чтобы подарить их девушке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на Южно-Моравской улице. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения схватил и унес 15 красных роз без оплаты. Ущерб от его действий составил около трех тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно идентифицировали подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 18-летний житель Воронежа, которого задержали в Советском районе города. На допросе молодой человек признался, что совершил кражу ради девушки — он собирался подарить ей цветы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянин украл у бывшей возлюбленной полмиллиона рублей ради мечты о пивном магазине.