Запущен проект о возрождении дворцов после войны

В «Доме журналистов» Санкт-Петербурга издательский дом «Аргументы и факты» презентовал проект, посвященный восстановлению дворцовых комплексов, пострадавших от действий гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и рассказывает о становлении ленинградской реставрационной школы, а также героической работе по возрождению памятников культуры.

Проект рассказывает о самоотверженной работе по возрождению памятников культуры, уничтоженных оккупантами.

«Мы гордимся, что проект получился таким масштабным, гуманным и цивилизационным», — отметил главный редактор издания «Аргументы и факты» Михаил Чкаников.

«Проект рассказывает о том, что именно мы, Россия, и есть та самая цивилизованная страна. Не секрет, что петербургская культура, архитектура в городе и его окрестностях созданы в европейском духе. Но также из Европы пришло и разрушение этих дворцов», — добавил он.

«Мы должны показывать, рассказывать, как специалисты по крупицам возрождали знаменитые пригороды. Ценой огромных усилий восстанавливали то, что были украдено и разграблено во время войны», — рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол, выделив актуальность проекта в год празднования 80-летия Великой Победы.