Петербуржец отправил девушке с сайта знакомств интимные фото и лишился сбережений

В Петербурге 26-летний мужчина отправил девушке с сайта знакомств непристойные фото и лишился сбережений. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все началось с того, что петербуржец познакомился в приложении для знакомств с девушкой, с которой они обменялись неприличными фотографиями. Затем пара продолжила общение в мессенджере, однако собеседница резко сменила тон и начала угрожать ему распространением компрометирующих материалов среди близких и коллег.

Злоумышленница потребовала у мужчины деньги, и тот отправил ей 15 тысяч рублей. Девушка потребовала скриншот перевода, на котором увидела баланс счета, и после этого потребовала весь остаток средств — 70 тысяч рублей. Петербуржец подчинился и отправил деньги.

Позже он заблокировал девушку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее женщина отправила неприличные фото ради получения займа и пожалела.