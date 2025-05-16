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Петербуржец отправил девушке с сайта знакомств интимные фото и лишился сбережений

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина лишился сбережений, отправив девушке свои фото
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Shutterstock

В Петербурге 26-летний мужчина отправил девушке с сайта знакомств непристойные фото и лишился сбережений. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все началось с того, что петербуржец познакомился в приложении для знакомств с девушкой, с которой они обменялись неприличными фотографиями. Затем пара продолжила общение в мессенджере, однако собеседница резко сменила тон и начала угрожать ему распространением компрометирующих материалов среди близких и коллег.

Злоумышленница потребовала у мужчины деньги, и тот отправил ей 15 тысяч рублей. Девушка потребовала скриншот перевода, на котором увидела баланс счета, и после этого потребовала весь остаток средств — 70 тысяч рублей. Петербуржец подчинился и отправил деньги.

Позже он заблокировал девушку. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее женщина отправила неприличные фото ради получения займа и пожалела.

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