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Мужчина, который 28 лет ездил на машине без прав, получил повестку в суд

OC: во Франции будут судить мужчину, который 28 лет ездит за рулем без прав
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Shutterstock

Во Франции будут судить мужчину, который 28 лет ездит за рулем автомобиля без водительских прав, пишет Oddity Central.

Обычная дорожная проверка обернулась необычным инцидентом, который поразил даже опытных полицейских. Мужчина из региона Рона был задержан после того, как оказалось, что он, предположительно, управлял автомобилем без водительских прав в течение 28 лет.

При дальнейшей проверке выяснилось, что транспортное средство не имело обязательной страховки. Как сообщил сам мужчина, его водительские права были аннулированы еще в 1997 году после задержания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. С тех пор он ни разу не пытался восстановить их, пояснив инспекторам, что относится к своим просроченным правам, как к «йогурту, который просрочен, но его можно съесть».

По словам француза, он решил, что раз у него не было прав, то нет смысла оформлять страховку или проходить техосмотр. Более того, вызывает удивление, как ему удавалось столько лет избегать полицейских проверок.

За свои «подвиги» автомобилист получил штраф и повестку в суд, сообщили офицеры.

Ранее во Франции сделали запутанную дорожную разметку, чтобы водители не превышали скорость.

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