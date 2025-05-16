Россиянин пытается запатентовать мем «Бомбардиро Крокодило»

В Обнинске мужчина подал заявку на патент товарного знака Бомбардиро Крокодило

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Бомбардиро Крокодило». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Автором заявки оказался 24-летний житель Обнинска. Он планирует выпускать под этим брендом цифровые и полиграфические издания, канцелярские товары и сувениры, а также оказывать медиауслуги.

По информации источника, связь заявителя с созданием или продвижением мема установить пока не удалось.

Мем Бомбардиро Крокодило, созданный пользователем TikTok под ником armenjiharhanyan в феврале, быстро завирусился и породил целую вселенную других нейросетевых персонажей, таких как акула в кроссовках Тралалело Тралала, кофейная балерина Балерина Капучино, обезьяна-лес Брр Брр Патапим и деревянный человек с битой из Индонезии Тунг Тунг Сахур.

В апреле обозреватель «Газеты.ru» попытался разобраться, кто такие Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала и почему TikTok сошел по ним с ума.

Ранее трусы с изображением персонажей Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала появились на Wildberries.