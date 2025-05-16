Россияне назвали основные причины отказа оставлять чаевые

Антисанитария, небрежность и грубость стали главными поводами, по которым россияне отказываются оставлять чаевые. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Плавно».

Согласно данным специалистов, 34% опрошенных назвали антисанитарию главной причиной, 32% — неаккуратность персонала, а 30% — грубость со стороны сотрудников. Также среди причин — завышенные цены (21%) и навязчивые просьбы о чаевых (19%).

Тем не менее даже если чаевые включены в счет, 89% россиян все равно готовы поблагодарить персонал.

Мнения о чаевых разделились почти поровну: 38% опрошенных считают их важным дополнением к зарплате, 23% — способом выразить благодарность, а 29% — пустой тратой денег. Личное обаяние сотрудников влияет на решение о денежном бонусе за обслуживание у 56% участников опроса.

Около трети (32%) респондентов оставляют чаевые вне зависимости от качества обслуживания. Однако 45% делают это только при хорошем сервисе. Если нет наличных, 39% используют электронные сервисы, 30% не оставляют ничего, а 19% дают даже больше обычного.

Также 37% респондентов считают, что чаевые должны регулироваться законом как часть зарплаты, 27% — что это общемировая практика, а 19% видят в этом несправедливость. Часть опрошенных (33%) готовы чаще оставлять чаевые, если это поможет улучшить условия труда работников, 21% — если это гарантирует лучший сервис, а 28% менять привычки не собираются.

Ранее стало известно, где в России оставляют больше всего чаевых.