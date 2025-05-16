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Женщина пригрозила взорвать себя в офисе МФО в Москве

SHOT: россиянка угрожала взорвать себя в офисе «Тезфинанса» из-за мошенников
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиянка угрожала взорвать себя в офисе микрофинансовой организации «Тезфинанс», требуя выдать ей наличные. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

По данным канала, женщина зашла в офис МФО, заявила о необходимости получения валюты наличными и одновременно разговаривала по телефону с неизвестным мужчиной, который по громкой связи также потребовал передать ей деньги.

После того как сотрудники организации сообщили, что наличные средства в офисе отсутствуют, женщина начала угрожать самоподрывом и показала под одеждой предмет с проводами, похожий на взрывное устройство.

На место прибыли сотрудники полиции и кинологи. Женщину удалось убедить покинуть офис, после чего ее увели на допрос. По данным SHOT, она проживает в том же доме, где расположен офис МФО.

Ранее мошенники для обмана россиян начали использовать новую схему с атаками БПЛА.

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