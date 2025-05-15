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В Петербурге девушке понадобилась помощь медиков после конфликта с участницей «Пацанок»

78.ru: в Петербурге участница «Пацанок» бросила стакан в голову ведущей
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В Петербурге ведущая подкаста Марианна Бэй рассказала о том, что участница шоу «Пацанки» проявила к ней агрессию. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на соцсети девушки.

По ее словам, «пацанка» Оксана Нецветаева бросила в нее граненый стакан, который попал ей в голову. В результате пострадавшую госпитализировали с ушибленной раной головы, в травматологии ей оказали необходимую помощь.

«В результате на ее голову из-за раны длиной шесть сантиметров наложили четыре шва. Извинений от Нецветаевой не последовало», – сообщается в публикации.

Ведущая подкаста добавила, что опасается последствий травмы.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», участница шоу «Пацанки» должна была записать подкаст с девушкой. Нецветаева и Бэй решили обсудить детали заранее, на встрече была и знакомая последней. «Пацанка» якобы запустила стакан в третью участницу встречи, но попала в Бэй.

По данным канала, Нецветаева вызвала врачей на место, дождалась их приезда и только после этого ушла. По ее словам, знакомая ведущей хотела ударить стаканом «пацанку», но промахнулась и попала в Бэй.

Ранее экс-участница шоу «Пацанки» задолжала почти 170 тысяч рублей.

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