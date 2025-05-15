Пожилой мужчина воспользовался услугами суррогатной матери, потому что очень хотел внуков

Пожилой китаец воспользовался услугами суррогатной матери, потому что очень хотел внуков, пишет South China Morning Post.

По словам 53-летней женщины по фамилии Го, однажды она вернулась с работы и обнаружила у себя дома незнакомку с ребенком на руках. Женщина заявила, что является служанкой, а новорожденный — сыном самого мужа Го.

Позже выяснилось, что мужчина заключил договор с частной компанией и оплатил рождение ребенка, чтобы обеспечить продолжение рода, потому что дочь супругов категорически отказывалась рожать детей и выходить замуж. В соответствии с традиционными взглядами, бытующими в китайском обществе, такое решение было воспринято отцом как личное оскорбление.

Новоявленный отец заявил, что девочка, рожденная суррогатной матерью, «такая миловидная и здоровая», что он планирует «заказать» следующего ребенка — мальчика. Правда, его супруга теперь грозится разводом.

«Я впала в ярость. Я не могу принять то, что он сделал. Он даже использовал мое удостоверение личности, чтобы оформить свидетельство о рождении, где указано, что я — мать этого ребенка», — сказала она.

Дочь супругов заявила, что отец физически и эмоционально не готов к самостоятельному воспитанию ребенка. Она опасается, что в случае развода ответственность за воспитание ляжет на нее.

Ранее бабушка сказала, что начала платно сидеть со своими внуками и заработала на этом $30 тысяч.