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«Соберись, рядом мусора»: девушка дала пощечину цветами полицейскому и попала в колонию

В Петербурге девушка получила срок за то, что дала полицейскому пощечину букетом
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Depositphotos

Суд вынес приговор женщине, которая напала на полицейского в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По словам самой девушки, вместе с подругой она отдыхала в одном из местных баров. Когда посетительницы решили отправиться домой, подруга уже была серьезно пьяна и падала. Фигурантка процесса тем временем искала такси.

«Когда она поднимала подружку, то сказала ей: «Дорогая, соберись, рядом мусора»», – сообщается в публикации.

Девушек заметили сотрудники правоохранительных органов и подошли. Фигурантка отказалась представляться, в результате обеих забрали в отделение. Там девушка махнула рукой в сторону сотрудника МВД.

«При этом у нее в руках был букет роз, которым она попала в лицо полицейскому», – сообщается в публикации.

Мужчина получил закрытую травму скуло-глазничной области, ушиб мягких тканей окологлазничной области, ссадины скуловой области.

Суд приговорил девушку к четырем годам лишения свободы, их она проведет в ИК общего режима.

Ранее СК начал проверку после сообщения об учителе, ударившем ученика в Петербурге.

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