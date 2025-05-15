Rambler&Co внедрил систему результативной кибербезопасности

Rambler&Co завершил проект по внедрению системы результативной кибербезопасности (РКБ) за три месяца, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Теперь компания оценивает свою киберустойчивость с помощью независимой проверки белыми хакерами на платформе Standoff 365. Партнером проекта выступила компания Positive Technologies.

Отмечается, что развитие кибербезопасности стало неотъемлемой частью бизнес-стратегии медиахолдинга. Для минимизации рисков компания выбрала подход РКБ, сфокусированный на защите от недопустимых событий.

«В медиахолдинге и раньше был достаточно зрелый уровень кибербезопасности, потому что мы уже долго инвестируем в ее развитие, но теперь у нас есть ясный подход и платформа для оценки эффективности, а также команда вендора, которая помогает с формированием недопустимых событий, защитой и оценкой. Ключевая ценность РКБ для бизнеса в том, чтобы киберустойчивость стала измеримой», — отметил директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко.

Так, для каждого недопустимого события были определены целевые бизнес-системы и проведен анализ текущего состояния защиты. Специалисты Positive Technologies выполнили внешнее тестирование на проникновение, автоматизированное сканирование периметра, проверку защищенности корпоративной почты и анализ конфигураций ИТ-систем. Кроме того, были выявлены потенциальные маршруты кибератак и предоставлены рекомендации по усилению инфраструктуры.

В текущий момент белые хакеры круглосуточно проверяют возможность реализации недопустимых событий, что позволяет оперативно устранять уязвимости.

Директор по развитию направления результативной кибербезопасности Positive Technologies Алексей Трипкош отметил, что компании начали осознавать важность кибербезопасности.

«Геополитическая ситуация и повсеместная цифровизация несут определенные риски для организаций, которые могут оказаться привлекательной целью для злоумышленников. Поэтому необходимо постоянно трансформировать киберзащиту и объективно оценивать ее уровень на кибериспытаниях. Это особенно важно для экосистем, а также компаний с многомиллионной аудиторией», — добавил он.