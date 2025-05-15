16-летний подросток, который весит 135 кг, попал в московскую больницу с отказом органов

В Москве подросток с ожирением попал в реанимацию после лечения на дому

В Москве 16-летний подросток весом 135 кг попал в больницу с отказом внутренних органов, сообщает ИА Регнум.

Несовершеннолетний, у которого выявили болезни сердца, легких и почек, а также ожирение третьей степени, впервые в жизни попал в больницу 30 апреля и сразу оказался в реанимации. До сих пор мать мальчика лечила его отварами из трав и молитвами. Узнав об этом, медики обратились в полицию. Мать подростка Анастасия заявила, что ее сын Артем (имена изменены. — прим. ред.) никогда не жаловался на здоровье.

«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся. Я лечу его отварами из трав, чесноком и верой в бога», — утверждает Анастасия.

Она потеряла первого ребенка около 30 лет назад, родила первенца в 38 лет и воспитывала его в одиночку. Женщина признается, что отец Артема никак не помогал им, поэтому несколько лет мать и сын буквально голодали. Недавно Артем выпустился из девятого класса, на момент окончания школы он весил более 150 кг, но похудел, «даже кости видны», добавляет Анастасия.

«Но на больничную койку он все равно не помещается. В больнице врачи сдвинули две кровати, чтобы он мог нормально лежать», — переживает мать.

После обследования у Артема диагностировали кардиомиопатию — поражение сердечной мышцы, синдром полиорганной недостаточности, анемию третьей степени, повреждение почек, ожирение и дыхательную недостаточность второй и третьей степени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчика.

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