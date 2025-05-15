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В Кузбассе подросток оформил кредит на отца и перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Кузбассе подросток поверил мошенникам и оформил кредит на отца
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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Таштагольском районе Кемеровской области юноша поверил мошенникам и, пытаясь спасти сбережения, оформил кредит на отца. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что на него был оформлен крупный кредит. Выяснилось, что с 16-летним сыном потерпевшего связались неизвестные. Аферисты убедили юношу, что мошенники пытаются оформить кредиты на него и его отца. Чтобы «опередить» преступников, необходимо самостоятельно взять займы в банках.

Студент поверил звонившему, взял телефон отца, оформил кредит на 1,3 млн рублей и перевел на якобы безопасный счет. Спустя некоторое время мужчина зашел в мобильное приложение банка, обнаружил, что на него оформлен кредит, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Барнауле мошенники пообещали школьнице игровую валюту и заставили ее оформить на мать кредит. Девочка перешла по ссылке и стала переписываться с неизвестной девушкой, которая сказала взять телефон матери и сфотографировать все приложения. После этого школьница следовала всем инструкциям мошенников – меняла пароли, включала демонстрацию экрана. Мошенники оформили на мать несовершеннолетней кредитную карту, с которой списались 98 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье школьник поджег пункт полиции после знакомства в соцсетях.

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