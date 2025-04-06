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Россиянин украл у бывшей возлюбленной полмиллиона рублей ради мечты о пивном магазине

На Алтае мужчина обокрал бывшую сожительницу и купил себе пивной магазин
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель Республики Алтай может получить два года колонии за кражу денег у бывшей жены ради покупки пивного магазина. Об этом сообщает УМВД региона.

41-летний подозреваемый расстался с гражданской женой, но продолжал поддерживать с женщиной хорошие отношения. Узнав, что у бывшей возлюбленной остались деньги от продажи жилья, он предложил ей приобрести готовый бизнес в виде магазина по продаже алкогольных напитков.

Получив отказ, злоумышленник решил украсть наличные у потерпевшей. Мужчина похитил из ее сумочки денежные средства в размере 550 тыс. рублей и ушел. На следующий день он заключил договор купли-продажи с хозяйкой одного из алкомаркетов, расположенного в Горно-Алтайске, и приобрел пивной магазин за 270 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге юноша обокрал свою девушку и сбежал, пока она принимала душ.

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