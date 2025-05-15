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Недовольный стоимостью проезда россиянин избил охранника электрички

В Петербурге мужчина, недовольный стоимостью проезда, избил охранника электрички

В Санкт-Петербурге 40-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство» УК РФ после конфликта в электричке, в ходе которого он избил охранника, сопровождавшего контролера. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

Инцидент произошел в пригородном поезде, следовавшем из города Ломоносов (Ораниенбаума) в региональную столицу. Пассажира не устроила стоимость проезда, и он обрушился с агрессией на контролера-кассира: в частности, работнику транспорта пришлось выслушать от мужчины нецензурную брань. Охранник, сопровождавший контролера, сделал замечание нарушителю общественного порядка о недопустимости подобного поведения, чем спровоцировал оппонента на еще большую агрессию.

«На замечание фигурант ударил сотрудника кулаком в голову, после чего последний упал в проход вагона. В ответ на повторное требование прекратить противоправные действия злоумышленник нанес мужчине удар ногой в область живота», — уточнили в пресс-службе ведомства.

После этого дебошир покинул вагон на станции «Лигово».

Нарушителя разыскали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Ранее в Подмосковье пенсионер ударил ножом и стеклянной бутылкой пассажира электрички.

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