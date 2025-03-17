Пенсионер ударил ножом и стеклянной бутылкой пассажира подмосковной электрички

В Подмосковье конфликт между двумя пассажирами электрички закончился для одного из них госпитализацией, для другого — задержанием и возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в электричке, следовавшей из Москвы в Александров. Как установили правоохранительные органы, 71-летний мужчина попытался похитить рюкзак 41-летнего соседа по вагону. Однако последний вовремя заметил кражу. Он попытался остановить похитителя, но столкнулся с агрессией с его стороны.

«Разгневанный дебошир сначала нанес оппоненту один удар стеклянной бутылкой по голове, а потом — ножом в боковую область живота. На станции Хотьково он покинул электропоезд и скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Потерпевшего сняли с электрички в Сергиевом Посаде и забрали в больницу. У него диагностировали непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины.

Правоохранительные органы, опросив очевидцев, а также машиниста поезда, вышли на след нападавшего: им оказался 71-летний житель Сергиева Посада.

Прибывших по адресу проживания дебошира полицейских мужчина встретил выстрелом в воздух из гладкоствольного ружья. Позже, объясняя свои действия, пенсионер отметил, что выстрелы он произвел, «чтобы показать, что другого оружия у него нет».

В отношении пенсионера возбуждены дела по статьям «Грабеж» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее неизвестные обстреляли электричку с пассажирами в Москве.