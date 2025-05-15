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Подросток вылез в окно и пытался спуститься по стене на улице Альпинистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подросток попытался сбежать из дома через окно, но сломал ногу

В Екатеринбурге подросток пытался выйти на улицу через окно, но сорвался и сломал ногу. Это попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Безумный Екб».

Как сообщается, ЧП произошло на улице Альпинистов. Запертый в квартире мальчик очень сильно хотел гулять и решил покинуть комнату альтернативным способом — через окно. Он нашел крепкий шнур и взял его в качестве страховки, но это не помогло.

Свидетелем падения стал друг пострадавшего, который подбадривал его и контролировал спуск. Но в какой-то момент подросток признался, что «больше не может, а в следующее мгновение отпустил руки и полетел вниз. Рухнув на землю, юноша сразу же закричал от боли, после чего запись прервалась.

Известно, что пострадавший попал в больницу со сломанной ногой.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, провалившись в шахту лифта.

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