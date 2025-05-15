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В Туапсе подростки ногами избили пенсионера, который заступился за своего сына

Пенсионер из Туапсе попал в больницу после нападения подростков
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Туапсе подростки напали на 65-летнего мужчину, который заступился за своего сына. Об этом дочь пострадавшего рассказала в сообществе «Мой Туапсе».

Инцидент произошел 6 мая неподалеку от остановки «Кадетская школа» на улице Богдана Хмельницкого. По словам женщины, отец приехал к образовательному учреждению, чтобы забрать ее брата, на которого из личной неприязни напали трое несовершеннолетних.

Подростки избивали юношу, а когда отец попытался его защитить, напали и на взрослого мужчину. Хулиганы ударили его по голове сзади, а после того, как он упал на землю, стали бить ногами. Первую помощь пенсионеру оказала незнакомая девушка, а далее его госпитализировали.

«В итоге он лежит в больнице, разбита голова, лицо, выбит зуб», — сообщила дочь пенсионера.

Правоохранители уже установили личности всех участников конфликта. В ближайшее время эксперты должны определить тяжесть полученных мужчиной травм.

Ранее подростки два месяца травили ученика четвертого класса из-за долга в 300 рублей.

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