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«Пикник Афиши» вновь пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Группа «Руки Вверх!» станет одним из хедлайнеров «Пикника Афиши» в Москве
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Пресс-служба пикника «Афиши»

Фестиваль «Пикник Афиши» х Сбер пройдет 21 июня в московском парке «Коломенское» и 9 августа на территории Елагина острова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба «Афиши».

Генеральным партнером фестиваля вновь выступит Сбер.

Гостей фестиваля ждут не только музыкальные выступления, но и гастрономические спешлы, маркет брендов России, детская программа и различные активности.

Одним из хедлайнеров фестиваля в Москве станет группа «Руки Вверх!». Также на «Пикнике» выступит группа Uma2rman, «Сироткин» и другие.

В Санкт-Петербурге на «Пикнике» гости смогут послушать «Танцы Минус», Markul и других звезд.

В обоих городах «Пикник» представит третью сцену с программой от молодых артистов, имена которых будут объявлены позже.

На «Пикнике Афиши» также можно будет принять участие в граффити-баттле, проверить свои силы на сайкл-тренировке от Rock the cycle и поучаствовать в других активностях.

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