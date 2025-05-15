На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с ножом на тещу, а затем накинулся с ним на жену и маленького сына

В Алтайском крае мужчина порезал ножом тещу, а затем накинулся на жену и сына
close
Depositphotos

В Алтайском крае местного жителя задержали за попытку расправы над тещей, женой и маленьким сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Благовещенка 14 мая. По информации правоохранительных органов, подозреваемый, находясь у себя дома, проявил агрессию к своей семье. Больше всего досталось теще мужчины. Мужчина нанес 73-летней женщине ножевые ранения. Разобравшись с пожилой родственницей, агрессор переключился на жену и маленького сына, но его действия были пресечены.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшую госпитализировали в местную больницу. Данные о ее состоянии отсутствуют.

Ранее на Кубани трое мужчин с ножом угрожали девушкам за отказ познакомиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами