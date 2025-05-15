Россиянин напал с ножом на тещу, а затем накинулся с ним на жену и маленького сына

В Алтайском крае мужчина порезал ножом тещу, а затем накинулся на жену и сына

В Алтайском крае местного жителя задержали за попытку расправы над тещей, женой и маленьким сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в поселке Благовещенка 14 мая. По информации правоохранительных органов, подозреваемый, находясь у себя дома, проявил агрессию к своей семье. Больше всего досталось теще мужчины. Мужчина нанес 73-летней женщине ножевые ранения. Разобравшись с пожилой родственницей, агрессор переключился на жену и маленького сына, но его действия были пресечены.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователем СК в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшую госпитализировали в местную больницу. Данные о ее состоянии отсутствуют.

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