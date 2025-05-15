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В Омске гадалка сняла порчу и золотые украшения с двух женщин

В Омске будут судить гадалку, которая похитила украшения у двух женщин
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Depositphotos

В Омске в суд направлено уголовное дело в отношении лжецелительницы, которая под предлогом снятия порчи оставила без ювелирных украшений двух женщин. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемая встретила на улице двух женщин и сообщила, что на них наложена порча. Чтобы избавить подруг от проклятия, гадалка предложила провести специальный ритуал. Она попросила женщин передать ей все золотые изделия, которые завернула в бумагу, и незаметно подменила полученные украшения.

Сверток она завернула в носок, привязала к нижнему белью женщин, велев умыться дома святой водой. С похищенными ювелирными изделиями обвиняемая скрылась. Обнаружив дома пропажу украшений, омички обратились в полицию, общий ущерб составил 55 тысяч рублей.

Лжецелительницу задержали в Хакасии, в отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигурантке может грозиться до четырех лет лишения свободы.

Ранее московская школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей ради сдачи ЕГЭ.

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