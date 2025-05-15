Дети жарили сосиски и чуть не сожгли село в Амурской области

В Амурской области дети устроили пикник и чуть не сожгли село

В Свободненском районе Амурской области школьники решили пожарить на костре сосиски и устроили ландшафтный пожар. Об этом сообщает МЧС региона.

В селе Усть-Пера области дети устроили пожар, который мог перекинуться на жилые дома. Группа школьников решила пожарить сосиски и устроила пикник на улице. Развести костер поручили четырехлетнему мальчику.

В какой-то момент подул сильный ветер, искры разлетелись, загорелась сухая трава. Огонь начал быстро распространяться в сторону домов. Благодаря вмешательству взрослых и экстренных служб пожар удалось потушить. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Заларинском районе Иркутской области дети пытались пожарить на костре хлеб и устроили пожар в нежилом двухэтажном доме. Шестеро подростков пробрались в недостроенный дом и разожгли костер на втором этаже. Несовершеннолетние пытались пожарить хлеб, уголек от костра пролетел между полами и попал на опилки. Огонь сразу охватил помещение и быстро распространился на кровлю дома. Дети пытались самостоятельно потушить возгорание, но попытки оказались безуспешными. Очевидцы вызвали пожарных. С пожаром справились восемь сотрудников МЧС, пострадавших нет.

Ранее в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар.